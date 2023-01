Partirà nella serata di oggi, con il classico anticipo nel campionato di Promozione, il lungo weekend del basket regionale.

Serie D. Giro di boa e turno casalingo per le due capolista, La Casa del Sorriso Su Planu e Innovyou Sennori. Alle spalle grande interesse per l’incrocio San Salvatore – Astro e San Sperate – Masters. Prima giornata di ritorno. Il quadro delle gare: San Salvatore Selargius – Astro, domani ore 20; La Casa del Sorriso Su Planu – Basket Assemini, domenica ore 19; San Sperate – Masters Sassari, domani ore 18.30; Dinamo 2000 – Coral 93, domani ore 18; Innovyou Sennori – Santa Croce Olbia, domani ore 18.30; Dinamo Academy Alghero – Genneruxi, domani ore 18. Riposano Visionottica Carbonia e Carloforte.

Promozione. Ha già giocato nell’anticipo del giovedì, la capolista Basket Iglesias che incassa la seconda sconfitta di fila, stavolta contro il Sinnai (60-87). Stanotte in campo il Jolly Dolianova. Al Nord, la prima della classe Demones Ozieri in campo nel derby contro la 80&Co. Basket. Girone Sud (13sima e ultima di andata): Beta – Serramanna, giovedì ore 21.30; Spirito Sportivo – Genneruxi, domenica ore 19.30; Madas Siliqua – Jolly Dolianova, oggi ore 20.45; Basket Iglesias – Sinnai 60-87; Terralba – Panda Monserrato, domani ore 18.30; Poetto – Basket Quartu, domenica ore 20; Condor – Sinis, domani ore 19. Girone Nord (3° di ritorno): Aurea Sassari – Pallacanestro Nuoro, sabato ore 20; Ichnos Nuoro – Basket Nulvi, domani ore 19; CMB Porto Torres – Arzachena Basket, domani ore 20.30; Demones Ozieri – 80&Co. Basket, domenica ore 18.30.

B femminile. Dopo il turno di riposo, la capolista Virtus torna in campo ospitando la New Basket Ploaghe. Alle spalle grande lotta per il secondo posto tra 5 squadre. Il programma della partite della 6° giornata di ritorno: Mercede Alghero – San Salvatore Selargius, domani ore 18.30; Cus Cagliari – Kiron Elmas, domenica ore 18; Virtus Cagliari – New Basket Ploaghe, domani ore 18; Astro – Antonianum, domani ore 17. Riposa: Su Planu.

C femminile. Ufficiale la griglia della fase a orologio che inizierà il prossimo weekend e si concluderà tra l’ultima domenica di febbraio e la prima di marzo. La prima giornata: Nulvi – Pallacanestro Nuoro; Basket 90 – Basket Quartu; Condor Monserrato – Coral 93.

