Dopo l’anticipo di mercoledì scorso in Divisione Regionale 2, inizierà sabato un intenso weekend cestistico sui campi di tutta la Sardegna.

Serie B Femminile. La capolista Antonianum Quartu sarà impegnato nella “tana” del San Salvatore, terza forza del torneo. La seconda della classe Cus Cagliari, invece, andrà a far visita alla Pallacanestro Nuoro. La sesta giornata di ritorno: San Salvatore-Antonianum, domenica ore 18; Basket Su Planu-Mercede Alghero, domenica ore 17; Elmas-Virtus Cagliari, domenica ore 18.30; Il Gabbiano-Astro, domenica ore 19.30; Pall. Nuoro-Cus Cagliari, domenica ore 18.30. Riposa Basket Nulvi.

Divisione Regionale 1. Turno ostico per la Demones Ozieri, al comando della classifica, che sarà ospite dell’Atletico Cagliari. Il Carbonia, invece, attende la visita dell’Arzachena. La quarta di ritorno: Genneruxi-Oristano Basket, domani ore 18; Elmas-Sap Alghero, domani ore 19; San Sperate-San Salvatore, domani ore 18.30; Carbonia-Arzachena, domani ore 18.30; Atletico Cagliari-Demones Ozieri, domenica ore 18; Fisiokons Aurea Sassari-Basket Iglesias, domenica ore 17.30; Isola Gas Terralba-Astro (11/03). Riposa Mogoro.

Divisione Regionale 2. Al sud, nell’anticipo di giornata, si impone il Sinnai. Attesa per il big match tra Assemini e Cus Cagliari. Al Nord, il CMB Porto Torres, primo, è impegnato a Ploaghe, contro la New Basket, una delle 3 squadre in seconda posizione. Il programma completo. Sud. Seconda giornata di ritorno: Sinnai-Elmas 90-45; Poetto Gruppo Ena-Genneruxi, domani ore 20.30; Marrubiu-Condor Monserrato, domani ore 19; Azzurra Oristano-Jolly Dolianova, domani ore 19.30; Assemini-Cus Cagliari, domani ore 18; Carloforte-San Salvatore, domenica ore 19; Serramanna-Primavera, domenica ore 17; Beta-La Casa del Sorriso, martedì ore 21. Nord. Terza giornata di ritorno: New Basket Ploaghe-CMB Porto Torres, domani ore 18.30; Olimpia Olbia-Macomer 2.0, domani ore 18.30; Innovyou Sennori-Virtus Olbia, domenica ore 18; Nova Pallacanestro-S. Elene, domenica ore 16; Pall. Nuoro-Masters Sassari, domenica ore 16.30. Riposa Demones Ozieri.

