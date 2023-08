Con l’estate che si avvia alle battute finali, le società cestistiche isolane cominciano a muoversi in vista dell’imminente ritorno in campo. È il caso di Masters Sassari e Aurea Pallacanestro.

La Masters ha ufficializzato il torneo al quale prenderà parte. I sassaresi, infatti, saranno iscritti al campionato di “Divisione Regionale 2”, la nuova denominazione della ex Promozione, dopo una stagione, chiusa con la salvezza, di Serie D.

Non è l’unica novità. Infatti, il sodalizio sassarese, in continuità con la collaborazione nata nelle stagioni passate, disputerà il campionato con il nome del Basket 90 Sassari. Della gestione del torneo, però, sarà sempre il collaudato staff della Masters ad occuparsene. Lo stesso roster verrà composto con un mix tra i senior della Masters e i giovani del vivaio Basket 90. Nomi ancora top secret: roster e staff tecnico al completo verranno presentati nei prossimi giorni. A competere nello stesso campionato sarà anche un’altra squadra sassarese, la Aurea Pallacanestro.

Diverse le novità ufficializzate dalla società che nella scorsa stagione è arrivata alla “Final Four” promozione, vinte poi dalla Demones Ozieri. Al timone della squadra non ci sarà più Enrico Marongiu; il nome del nuovo allenatore verrà ufficializzato nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il roster, sarà rinforzato dagli arrivi di Gerardo e Luis Langiu (il primo classe ’97, ex Torres, Sant’Orsola, Santa Croce Olbia e Cus Sassari, il secondo classe 2000, ex Dinamo Academy), Antonio Piras (classe ’94, ex Sant’Orsola) e Jacopo Canopoli (classe 2000, con un passato anche alla Dinamo 2000).

