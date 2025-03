La Confelici Carni Cagliari non riesce a cambiare marcia. Terzo ko su quattro gare nella Poule Gold di Serie B Interregionale: al PalaMonte Mixi la Svethia Recanati si impone per 78-72, firmando il sorpasso in classifica ai danni dei rossoblù.

Una partita giocata a viso aperto, ma ancora una volta condizionata da errori nei momenti chiave. Non sono bastate le buone prove di Giordano, Maresca e Thiam, né il positivo esordio di Bartolozzi (8 punti e 2 rimbalzi in 19 minuti). Dall’altra parte è stato Magrini a prendersi la scena con 18 punti e un ottimo 4/8 dall’arco.

La gara. Recanati parte forte e si porta subito sul +8 grazie a Sabbatini e Magrini, costringendo coach Manca a chiamare timeout dopo appena quattro minuti. La reazione cagliaritana arriva con Giordano, che firma la parità a quota 19, e con Bartolozzi, che segna la tripla del primo sorpasso. L’equilibrio dura poco, perché un fallo su Clementoni nel tiro da tre manda i marchigiani avanti di misura al primo mini intervallo (24-23).

Nel secondo quarto, gli ospiti continuano a sfruttare ogni sbavatura dell’Esperia e si portano sul +6 grazie a Cesari. I padroni di casa, però, resistono e con i canestri di Picciau e Thiam riescono a tenere il match aperto all’intervallo lungo (42-46).

Il terzo periodo è un’altalena continua: Maresca firma il nuovo vantaggio cagliaritano, ma Recanati risponde subito con Magrini. Si arriva così all’ultimo quarto con la Confelici avanti 63-61 dopo il canestro di Locci. Nel finale, però, la squadra di Manca sbaglia troppo e concede agli ospiti il break decisivo di 17-9 che vale la vittoria.

L’Esperia resta comunque in corsa per i playoff, ma per mantenere il passo delle migliori servirà un cambio di marcia. Il calendario offre subito due occasioni di riscatto: mercoledì i rossoblù saranno di scena sul campo dell’ultima in classifica, Ozzano, mentre domenica ospiteranno la capolista Matelica in via Pessagno.

Esperia-Recanati 72-78

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 5, Cabriolu, Giordano 14, Potì 6, Thiam 10, Picciau 9, Locci 7, Maresca 13, Bartolozzi 8, Pili ne, Sanna. Allenatore: F. Manca

Svethia Recanati: Marcone ne, Clementoni 5, Andreani 12, Cesari 8, Zomero, Sabbatini 13, Urbutis 14, Pozzetti 8, Ndzie ne, Magrini 18. Allenatore: Di Chiara

Parziali: 23-24; 42-46; 59-60

