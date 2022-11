Un posticipo di serie D regionale di basket che non ha deluso le aspettative degli appassionati. Il big match della quinta di andata, che vedeva di fronte le due capolista Dinamo 2000 e Innovyou Sennori si è chiuso con la vittoria dei sennoresi per 59-60, al termine di 40’ combattuti e appassionanti.

Il match. Avvio punto a punto, con la Innovyou che tenta l’allungo a fine primo quarto (14-17). Nella seconda frazione i sassaresi non mollano la presa e ritornano sotto prima dell’intervallo (31-32 al 20’). Il rientro dal riposo lungo è tutto di marca sennorese; l’allungo è deciso e raggiunge il +11 del 30’ (35-46). Negli ultimi 10’ il recupero della Dinamo 2000 è prodigioso, ma il finale punto a punto premia la formazione ospite. Top scorer dell’incontro è Merella, del Sennori, con 24 punti.

Le voci della vittoria. Stanco ma felice per la vittoria il coach della Innovyou Sennori, Gabriele Piras: “Una bella partita, intensa. Noi siamo stati bravi a tenere un livello difensivo alto sin dai primi minuti e portarla avanti tutta la gara. Nei primi due quarti abbiamo tirato con percentuali basse, poi nel terzo quarto abbiamo fatto il parziale a nostro favore. Negli ultimi 10’, quando loro si sono messi a zona in difesa, è calato il ritmo della partita e hanno recuperato, grazie al contropiede e ad un paio di nostre forzature. Alla fine siamo stati bravi a riprendere la partita in mano e a portare a casa la vittoria”.

Sconfitta che fa crescere. Nonostante la sconfitta, emerge soddisfazione dalle parole di Walter Corrias, allenatore della Dinamo 2000. “Uno scontro d’alta quota; Sennori è squadra di altissimo livello, con le due migliori guardie del campionato, Merella e Pisano. È stata una gara molto equilibrata fino all’intervallo, poi c’è stato un nostro crollo nel terzo quarto ma siamo riusciti a rientrare nell’ultima frazione e giocare punto a punto il finale. Per noi non era scontato giocare così, veniamo dalla Promozione e siamo giovanissimi. Abbiamo patito la grande energia difensiva di Sennori per tutta la partita. Dobbiamo abituarci ai ritmi e alla fisicità delle serie superiori”.

La situazione. Con la vittoria di ieri notte, la Innovyou Sennori raggiunge a quota 10 punti, in vetta alla classifica, la Dinamo Basket Academy Alghero. La Dinamo 2000, invece, rimane al secondo posto in compagnia di Visionottica Carbonia e San Sperate.

