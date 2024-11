Nel campionato di Serie C Unica continua la corsa della capolista Innovyou Sennori, che supera senza troppi problemi anche la Coral Alghero nel recupero della 5^ giornata d'andata della regular season. Prestazione senza sbavature e quinta vittoria su 5 gare per i romangini, che si portano a +4 sul gruppo di inseguitrici composto da Calasetta, Olimpia Cagliari, Torres e Nuoro. I 32 punti complessivi della coppia argentina Musso-Sahud non sono invece bastati ai catalani, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella dello scorso weekendo contro la Torres.

Nell’altro recupero in programma nel weekend, vittoria pesante per il Tavoni Sassari, che allontana i bassifondi della classifica grazie al 75-63 rifilato all’Antonianum nello scontro diretto.

Sennori-Alghero 91-73

Innovyou Sennori: Cordedda 14, Puggioni 17, Spano 4, Merella 17, Mat. Cabras 8, Werlich 10, Marreu, Pisano 5, Hubalek 16, Mar. Cabras, Fiesoli. Allenatore Piras

Coral Alghero: Cesaraccio 13, Tilloca 2, Sahud 20, Fumanti 10, Musso 12, Salvatori 2, Cherchi 4, Scalise 8, Busi 2, Simula. Allenatore Longano

Parziali: 27-23; 55-41; 70-54

Sant'Orsola-Antonianum 75-63

Tavoni Sassari: Bergdolt 9, Vargiu 3, Manca 5, Bertolini 19, Aroni 3, Peruzzi, Fara, Mura, Usai 7, Scanu Manunta 16, Cipriano 3, Gueye 10. Allenatore Porcu

Antonianum Quartu: Astara 3, Pirisi, Piras 3, Tiragallo, Ruggeri, Saddi 13, Biggio 4, Jordan 20, Onnis 15, Carrucciu 5. Allenatore Atella

Parziali: 10-18; 32-33; 46-41

