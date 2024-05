Sono Superga e Basket Lanusei a essersi imposte nelle finali del campionato Cadetti del Movimento Sportivo Popolare, svoltesi ieri a Capoterra e Lanusei. Con quest’ultimo appuntamento vanno in archivio i campionati giovanili Msp di basket 2023/2024.

Al Palazzetto dello Sport di Capoterra, la Superga (già vincitrice quest'anno del titolo Silver Ragazzi) ha fatto valere la sua superiorità vincendo la finale Gold contro Il Gabbiano di Flumini di Quartu per 81-38. Il cammino verso la vittoria era iniziato in semifinale, nel quale a cadere è stata la Phoenix Sport Club Capoterra, con il largo punteggio di 66-29. Di misura, nell’altra semifinale, contro il Condor A, era stato il successo del Gabbiano; alla fine il margine è stato di soli 2 punti (64-62). Il terzo posto Gold, infine, è andato al Condor "A", vittorioso per 42-40 contro Phoenix.

Nel frattempo, al Palazzetto dello Sport di Lanusei, i padroni di casa hanno regalato ai propri tifosi la vittoria finale nella categoria Silver. Sconfitta la JBasket Sanluri per 78-65. In semifinale Lanusei aveva ottenuto una convincente vittoria contro il Jolly (63-41 il finale). La JBasket Sanluri, invece, aveva sconfitto il Basket Senorbì per 87-12.

"Queste finali hanno segnato la conclusione della stagione sportiva 2023/2024 per quanto riguarda i campionati giovanili - commenta Alberto Manca, responsabile del settore pallacanestro Msp - un ringraziamento va alle società Phoenix Sport Club e Basket Lanusei che hanno ospitato le partite, agli atleti di Ogliastra Informa per l'intermezzo di ginnastica artistica e congratulazioni alla Superga e ai lanuseini per aver alzato i trofei più ambiti, nonché a tutte le squadre che hanno partecipato per il loro impegno e la loro passione per questo sport".

