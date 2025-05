Assegnati gli ultimi due titoli stagionali MSP di pallacanestro, entrambi relativi alla categoria Open Maschile. Tra domenica e lunedì, infatti, sono terminate le fasi finali delle categorie “Gold” e “Silver”.

Il titolo “Gold” è andato al Basket Settimo "A", allenato da Marco Chessa, protagonista di una stagione straordinaria: 20 vittorie su 20 partite nella regular season, conclusa da imbattuta. L’unico passo falso è arrivato in gara 1 di semifinale, sul campo della Virtus Cagliari, con la sconfitta per 81-64. Una battuta d’arresto riscattata in gara 2, con una netta vittoria per 76-43 (+33 di scarto). In finale, trascinata dalle prestazioni di Gianluca Unali, Nicola Melis, Luigi Daga e Luca Magro, la formazione di Settimo San Pietro ha superato il Basket Decimo in due partite: 64-53 a Decimomannu e 69-62 tra le mura amiche.

Il titolo Silver, invece, è stato conquistato dalla Ellebi Aurora Cagliari di coach Giuseppe Pirola, che ha chiuso il proprio percorso senza necessità della "bella" in finale. Dopo aver eliminato il Basket Serramanna agli ottavi e il Basket Settimo "B" ai quarti, la Ellebi ha affrontato nuovamente la formazione settimese – ripescata come miglior eliminata – in semifinale, superandola ancora una volta. Nella finalissima contro i più giovani del Condor Monserrato, gli arancioneri si sono imposti con i punteggi di 82-71 in gara 1 e 74-65 in gara 2.

Con i successi di Basket Settimo e Aurora, si completa l’albo d’oro della stagione 2024/2025, che registra una distribuzione equilibrata di titoli tra diverse realtà del territorio, segno della vivacità e della crescente competitività del movimento cestistico MSP.

Il Panda Monserrato si è imposto sia nella categoria Open Femminile che negli Allievi “Gold”; il titolo “Senior”, invece, è andato alla Gemma Villacidro. Nella categoria Cadetti, successi per la Ferrini Quartu nel “Gold” e per l’Ogliastra Basket nel “Silver”. L’Astro Cagliari ha vinto negli Allievi “Silver”, mentre tra i Ragazzi hanno trionfato la Phoenix Sport Club Capoterra nel “Gold” e il Sinnai Basket nel “Silver”.

© Riproduzione riservata