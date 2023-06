Sono bastate due partite alla Polisportiva Primavera Gonnosfanadiga per imporsi nella finale del campionato Open maschile Msp di pallacanestro. La compagine allenata da Eros Masuri ha vinto anche la seconda sfida della finale, in casa del G.S. Oratorio Elmas, per 52-62, chiudendo la serie sul 2-0.

Ieri sera, al Palazzetto dello Sport "Michele Del Rio" di Elmas, la squadra di Gonnosfanadiga ha chiuso i conti con lo stesso e identico punteggio della prima sfida, aggiudicandosi il titolo Gold 2022/2023. «Devo fare i complimenti a entrambe le squadre», commenta Alberto Manca, responsabile del settore pallacanestro Msp, «che hanno disputato due gare con grande agonismo e correttezza. Un vero spot per il basket».

Tutto rimandato alla "bella", invece, nell'altra finale, che vale il titolo Silver. La Mistral di Capoterra è, infatti, riuscita a pareggiare la serie con il Condor Monserrato, sconfitto 67-52. La prima sfida, invece, era terminata con il punteggio di 75-69 per la compagine monserratina. La decisiva gara 3 è in programma giovedì alle 21, nella palestra di via Capo Comino a Monserrato, e verrà diretta dai signori Lippi e Spiga.

G.S. Oratorio Elmas – Polisportiva Primavera Gonnosfanadiga 52-62

Elmas: Sollai, Mocci Ang. 9, Vassallo 4, Puglia 4, Neri 8, Cabras, Meloni, Mocci And. 12, Marras, Garbati, Argiolas 13, Migliari 2. Allenatore Benucci.

Primavera: Marrocu, Zurru, Anardu 8, Vaccargiu 12, Burranca, Canargiu, Onnis E., Tradori, Sedda 6, Scanu 2, Ennas 2, Melis, Caddeo 12, Serra, Collu 18, Onnis L. 2. Allenatore Masuri.

Arbitri: Loi e Lippi.

Parziali: 11-16; 13-14; 13-12; 15-20.

© Riproduzione riservata