Si avviano alla conclusione le competizioni di pallacanestro organizzate dal Movimento Sportivo Popolare. Questa domenica verranno assegnati i primi titoli stagionali, con le finali del campionato "Cadetti", in programma nel Palazzetto dello Sport di Villaspeciosa, per la prima volta sede dell’atto conclusivo di un campionato MSP. Presenti le 6 squadre partecipanti al torneo.

Il programma. Il via alle 9.30, con la prima semifinale del tabellone "Verde", tra i padroni di casa della Polisportiva Olimpia e la Phoenix Sport Club di Capoterra. Alle 10.30 la seconda semifinale, che vedrà di fronte Ferrini Quartu e Basket Senorbì. Alle 11.30, invece, spazio alla finale del tabellone "Rosso"; a contendersi il titolo saranno San Giovanni Battista Pula e Ogliastra Basket Bari Sardo. Nel pomeriggio si tornerà in campo alle 15, con la finale per il 3° e 4° posto "Verde"; a seguire, dalle 16, la finalissima per il titolo "Verde"; di fronte ci saranno le due squadre vincitrici delle semifinali del mattino. Al termine le premiazioni. Tutti gli incontri si svolgeranno con due tempi da 8 minuti, senza interruzioni del cronometro. “Ancora una volta – è il commento di Alberto Manca, responsabile del Settore Pallacanestro MSP - tutte le squadre partecipanti saranno coinvolte nelle finali, confermando lo spirito inclusivo che caratterizza le nostre competizioni giovanili. Siamo certi che sia il pubblico che gli atleti e allenatori sapranno vivere la giornata all’insegna del fair play, come da tradizione MSP”.

