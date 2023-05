Si sono disputate domenica scorsa, a Ghilarza, le finali del campionato giovanile di basket MSP (Movimento Sportivo Popolare) della categoria “Ragazzi”. Davanti ad una bella e numerosa cornice di pubblico, si sono affrontate 7 squadre, divise nei gironi “Gold” e “Silver”.

Per quanto riguarda il titolo “Gold”, si sono imposti i padroni di casa del Basket Ghilarza (prima classificata anche al termine della prima fase) che in finale hanno superato il Sinnai per 43-25, grazie anche ai 17 punti realizzati da Elias Trogu. In semifinale i ghilarzesi avevano battuto la Phoenix Sport Club Capoterra (43-16), mentre il Sinnai aveva superato il Panda (43-32). Doppio successo per la formazione ghilarzese, allenata da Alessandro Cossu, dopo il titolo “Silver” nella categoria Cadetti, ottenuto con la vittoria sul Basket Tortolì (67-30 il finale).

Nella categoria “Silver”, invece, si impone il Giovanni Battista Pula, al termine di un triangolare con Oratorio Sant’Antonio da Padova di Fluminimaggiore, secondo, superato 20-17, e Basket Quartu, terzo, battuto per 15-11. Al termine della giornata le squadre sono state premiate dal responsabile del settore pallacanestro Msp Alberto Manca e dai dirigenti della società ospitante Marco Oppo e Roberto Schirra.

Tempo di finali anche nel torneo Open Femminile. Sabato sera, infatti, a Carloforte si è giocata gara 2 con il successo delle padrone di casa per 59-40 sul Condor Monserrato. Sarà dunque necessaria la "bella", in programma domenica alle 19, sempre a Carloforte, per decretare la squadra campione della stagione 2022/2023.

