L'ottavo turno della Serie C Unica di basket maschile scatta già venerdì sera: alle 19.30, al PalaSant'Elena di Quartu, la Pisano Arredamenti affronta Il Veliero Calasetta, secondo in classifica a pari merito con Olimpia, Nuoro e Torres. I tabarchini cercano un successo che potrebbe permettere di accorciare sulla capolista Sennori, mentre i biancoverdi di Fioretto vogliono cancellare l'ultima dolorosa battuta d'arresto in casa del Sant'Orsola Sassari.

Sabato il resto del programma: alle 17.30 il Sant'Orsola riceve la Coral Alghero al PalaSimula, mentre alle 18, in via Pessagno, l'Olimpia Cagliari se la vede con la Torres in uno scontro diretto tra formazioni nel pieno del gruppone al secondo posto. Mezz'ora più tardi (18.30) il PalaConi di via Lazio a Nuoro è il teatro del match tra la Sirius di coach Puddu e il Cus Sassari. Alle 19 il più classico dei testa-coda a Sorso, con la capolista imbattuta Innovyou Sennori impegnata contro la Dinamo Sassari B, ultima e ancora a secco di successi.

Turno di riposo, infine, per l'Antonianum.

Classifica: Sennori 14, Calasetta, Olimpia, Nuoro, Torres 8, Sant'Orsola e Ferrini 6, Cus Sassari, Coral e Antonianum 4, Dinamo B 0.

