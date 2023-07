Grande soddisfazione in città per i successi sportivi di Giulia Olandi nel basket.

L'atleta algherese dopo aver preso parte all’edizione 2023 dell’ormai classico torneo dell’Amicizia riservato alle Under 15, che si è svolto a Heraklion, sull’isola di Creta dal 19 al 21 luglio tra le Nazionali di Italia, Spagna, Grecia e Francia (dove la ragazza ha ben figurato partendo in quintetto e, in 2 gare, miglior realizzatrice delle italiane), ora si prepara per l’avventura nella Nazionale Under 16, con il responsabile tecnico Giovanni Lucchesi, capo allenatore per la preparazione del campionato europeo che si terrà in Turchia dall’11 al 20 agosto.

«La Pallacanestro Alghero e il Basket 90 che hanno contribuito alla crescita sportiva di Giulia sono particolarmente orgogliosi di questo ulteriore importante traguardo», commenta Antonello Muroni, presidente della Pallacanestro Alghero.

