La Sardegna Marmi si rialza. Dopo due battute d'arresto consecutive in A2 Femminile, le cagliaritane riprendono la loro corsa in zona playoff grazie al blitz in casa delle Foxes Giussano (61-56).

Dopo un primo tempo trascorso quasi per intero all’inseguimento, le virtussine hanno fatto la differenza nel terzo quarto con un break di 23-9 favorito soprattutto dalla coppia Valtcheva-El Habbab, top scorer di squadra con, rispettivamente, 18 e 17 punti personali.

La gara. Qualche difficoltà in avvio per la Virtus, che incassa la tripla di Diotti e scivola sul -6. Naczk ed El Habbab replicano subito, ma al 10’ le padrone di casa ripristinano le distanze e si portano sul 19-13.



Nel secondo quarto Giussano prende il sopravvento in maniera più netta e arriva a toccare anche la doppia cifra di vantaggio grazie a un canestro di Pirozzi. La Virtus non si perde d'animo e riequilibra prontamente la situazione con un break di 6-0. Dopo l’intervallo, invece, arriva il cambia marcia: una tripla della scatenata El Habbab vale il sorpasso (32-31), poi le biancoblù non si fermano trovando anche il +10 al 30' (50-40). Nel finale il quintetto di Staico stringe i denti e si difende con orgoglio dagli assalti delle rivali, portando a casa una vittoria dal grande peso specifico.



Basket Giussano-Virtus Cagliari 56-61

Foxes Giussano: Reani 3, F. Diotti 17, Lussignoli 10, Bernardi 8, Szajtauer 6, Ramon 2, Colico 3, Zanetti 2, Crippa 3, Fossati ne, Pirozzi 2, Pallavicini ne. Allenatore M. Diotti

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 12, Cadoni 2, Trozzola 8, Pellegrini Bettoli, El Habbab 17, Peric 4, Valtcheva 18, Vargiu ne, Gallus ne, Pasolini ne, Podda ne, Anedda ne. Allenatore Staico

Parziali: 19-13; 31-27; 40-50

© Riproduzione riservata