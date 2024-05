Una superlativa Virtus Cagliari si impone contro la Fe.Ba Civitanova per 74-55 nella gara di andata del primo turno di spareggi per la promozione in Serie A2 Femminile di basket.

La gara. Nei primi 10’ la gara vive sulle ali dell’equilibrio. La formazione di casa gioca di squadra, fa girare la palla e cerca sempre il tiro facile trovando in Carla Lucchini una bocca da fuoco micidiale, mentre le ospiti si affidano prevalentemente alle individualità. Punto a punto fino al 6’ (9-9) poi la Virtus si stacca con la tripla di Lucchini e si porta sul 15-11. Si va al 10’ sul 18 pari. Nella seconda frazione si scatena Diana Valtcheva e dalle sue mani, in particolare, arrivano i punti che permettono alle virtussine di staccarsi (27-22 al 16’). Nel finale sono ancora le triple di Lucchini a fissare il punteggio sul 34-24 dell’intervallo. Il rientro dal riposo lungo vede la Virtus giocare una grande pallacanestro. Civitanova va in difficoltà e si arriva al 51-24 del 28’. Le ospiti trovano il primo canestro della frazione a 2’47 dalla sirena e al 30’ il punteggio è di 58-33. Negli ultimi 10’ le padroni di casa si portano a +23 (58-35), poi rallentano il ritmo. Le ospiti pian pianino provano a ridurre le distanze, ma la Virtus fa buona guardia, concede poco e chiude a +19. Tra sette giorni il match di ritorno. La Virtus partirà con il +19 dell’andata da salvaguardare per riuscire a passare il turno.

I tabellini.

Virtus Cagliari: Lussu 6, Vargiu, Lucchini 21, Gallus, Pasolini, Corda 14, J. Valtcheva 2, Rabchuk 11, Podda, Pellegrini 4, D. Valtcheva 16, Anedda. Allenatore: Staico.

Fe.Ba. Civitanova: Streni 2, Panufnik 13, Sciarretta, Severini, Angeloni, Binci 22, Contati, Jaworska 9, Pelliccetti 9, Lazzarini. Allenatore: Merappioni.

Parziali: 18-18; 16-6; 24-9; 16-22.

Arbitri: Faro e Cassiano.

