La Virtus Cagliari (A2 Femminile di basket) ha la sua nuova playmaker: si tratta di Monika Naczk, polacca classe 1995, proveniente dalla formazione tedesca delle Saarlouis Royals.

Alta 170 centimetri, Naczk è dotata di buona visione di gioco e predilige i ritmi di gioco elevati. Nel suo passato ci sono varie esperienze anche con compagini spagnole, polacche e francesi. In passato, inoltre, ha affrontato una lunga trafila nelle selezioni nazionali giovanili polacche.

«Ho giocato in diverse nazioni europee, ma non mi nascondo: ho sempre sperato di potere, un domani, giocare in Italia», dice Naczk, «un Paese che è sempre stato nella lista dei miei desideri, quindi quando ho ricevuto un’offerta dalla Virus Cagliari ero felice di avere la possibilità di realizzarlo. Sono una giocatrice determinata, che lotta e non si arrende mai. Di sicuro i nostri tifosi non mi vedranno mai rinunciare a nessun pallone: mi piace giocare a basket di squadra per condividere la palla con le mie compagne e, ripeto, giocare aggressivo in difesa e attacco. Sicuramente questa stagione sarà una sfida, ma mi piacciono le sfide. Non conosco ovviamente la forza delle avversarie della nostra squadra. Siamo una neopromossa e pertanto le difficoltà da superare saranno davvero tante. Essere una new entry ci relega in una posizione di sfavorite, ma a volte questa condizione può portare molta gioia da ogni vittoria. Ad ogni partita non deve mancare la concentrazione, la voglia di vincere, e importantissimo sarà il lavoro di gruppo. Se metteremo in campo questi “ingredienti” sicuramente riusciremo a sorprendere le nostre avversarie».

