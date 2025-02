Nuovo impegno esterno per la Sardegna Marmi Cagliari nel campionato di Serie A2 Femminile di basket. Sabato pomeriggio (palla a due alle 16), la squadra di coach Fabrizio Staico sarà di scena al PalaCici di Arese (Milano), dove affronterà le Foxes Giussano, formazione impelagata in zona playout con 5 successi in 17 gare.

Per la Virtus, l'obiettivo è uno solo: riscattare le ultime due battute d'arresto contro Livorno e Moncalieri, caratterizzate da grosse difficoltà offensive (appena 46 punti di media realizzati). Cadoni e compagne sono attualmente seste in classifica con 18 punti, ma iniziano a sentire il fiato sul collo della Nuova Icom, che dopo i problemi del girone d'andata è ripartita con slancio, arrivando a -2 sulle "cugine" biancoblù. Dall'altra parte ci sarà un avversario reduce dal ko contro una big come Empoli, ma capace, una settimana prima, di mandare al tappeto proprio Moncalieri, vittoriosa sulla Sardegna Marmi sabato scorso.

Non scenderà in campo, invece, il San Salvatore Selargius: la sfida contro la Tecnoingeneering, prevista per sabato, è stata rinviata al prossimo 8 marzo per la convocazione con la nazionale svizzera dell'ala/pivot giallonera Lea Favre, che domenica, ad Aarau affronterà la Bosnia Erzegovina nell'ultima sfida delle qualificazioni a Eurobasket 2025.

