Dopo il turno di sosta, il campionato di Serie C Unica è pronto a vivere il suo sesto turno d'andata.

Cinque le gare in programma nel weekend: si parte sabato (17.30) al PalaCus di Sassari tra gli universitari di coach Sassu e la Torres di Carlini, reduce dalle fatiche in Next Gen. Un'ora più tardi (18.30) la Ferrini Pisano Arredamenti, ancora ferita dagli ultimi due stop al cospetto di Antonianum e Sennori, va ad Alghero per la sfida insidiosa contro la Coral, appaiata ai quartesi in classifica con 4 punti. Alle 19, infine, la capolista (solitaria e imbattuta) Innovyou Sennori va a caccia del sesto sigillo consecutivo contro il Sant'Orsola Sassari sul parquet amico di Sorso.

Domenica, invece, spazio alle ultime due sfide: alle 18 l'Olimpia Cagliari affronta al PalaEsperia la Dinamo Sassari B, mentre alle 18.30 l'Antonianum riceve la visita del Veliero Calasetta. Riposa la Sirius Nuoro.

Classifica: Sennori 10, Calasetta, Nuoro, Olimpia Cagliari e Torres 6, Ferrini, Sant'Orsola e Coral 4, Cus Sassari e Antonianum 2, Dinamo B 0.

