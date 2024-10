La Serie C Unica di basket maschile è pronta al via. Tra sabato e domenica è prevista la palla a due delle prime 5 gare della stagione, articolata su una regular season classica, playoff e playout. In palio, come un anno fa, un posto per lo spareggio nazionale che vale la Serie B Interregionale.

La prima sfida del nuovo torneo è prevista alle 17.30, al PalaSimula di Sassari, dove andrà in scena il derby tra il Sant'Orsola e la Torres, finalista uscente. Alle 19, al PalaSant'Elena di Quartu Sant'Elena, la nuova Pisano Arredamenti Ferrini targata Roberto Fioretto se la vedrà col Cus Sassari. A chiudere il quadro del sabato (ore 20), sarà la nuova "Dinamo Sassari B", impegnata al PalaSimula contro la neopromsosa Coral Alghero.

Domenica le ultime due gare: alle 18.30, a Quartu, spazio ad Antonianum-Olimpia Cagliari, mentre alle 18 i campioni regionali in carica dell'Innovyou Sennori battezzeranno l'ambiziosa matricola Pallacanestro Nuoro.

Inizierà con un turno di riposo, infine, il Calasetta.

