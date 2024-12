Il pesante ko di Empoli è stato già riposto nel cassetto. La Sardegna Marmi Cagliari riparte con fiducia verso la Ligura, dove sabato (ore 18) sarà ospite della Cestistica Spezzina nell'undicesimo turno dell'A2 Femminile.

Le liguri lottano per un posto nei playoff (settimo posto con 10 punti, 4 in meno rispetto alla Virtus) e rappresentano un avversario ostico, ma la biancoblù sono determinate a riprendere quella marcia che le ha portate fino al quarto posto in classifica con 6 successi in fila prima dello scivolone toscano.

«Ho percepito dal lavoro settimanale che abbiamo svolto, ma anche parlando singolarmente con ognuna delle giocatrici, che c’è da parte di tutte la volontà di andare a La Spezia e affrontare questa squadra garantendo una buona prestazione», osserva coach Fabrizio Stiaco, «alla vigilia di una gara importante come quella che ci attende, la voglia di fare bene c’è tutta. Le ragazze in questi giorni hanno lavorato intensamente, dimostrando di essere cariche in vista di questa importante trasferta. Siamo consapevoli del valore delle nostre avversarie», conclude, «poi c’è da inserire sempre il fattore campo: un fattore spesso determinante, ma non sempre».

