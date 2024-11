La Nuova Icom Selargius (Serie A2 Femminile) ha il suo nuovo coach. Dopo la separazione consensuale con Jonata Chimenti, il club di viale Vienna affida la panchina al greco Vasilis Maslarinos, ex tecnico di Battipaglia tra A2 e A1.

Greco, 41 anni (classe 1983), Maslarinos ha iniziato il suo percorso ad appena 20 anni, guidando prima la formazione universitaria di Salonicco, poi squadre di primo piano nel torneo ellenico femminile come Iraklis, Aris Salonicco (6° posto in A1) e Paok Salonicco per ben 7 stagioni tra il 2014 e il 2021, ottenendo vari piazzamenti di rilievo e venendo insignito del premio di coach dell’anno nel 2019.

Tra il 2019 e il 2021, inoltre, è stato head coach della nazionale greca, guidata anche in occasione dell’Europeo disputato 3 anni fa in Francia e Spagna.



Nella stagione 2021/22 il primo approdo in Italia, a Battipaglia (Serie A2). Squadra che, l’anno successivo, ha condotto alla promozione nella massima serie superando Firenze nella finale playoff. La scorsa stagione è stato allenatore delle campane in A1 fino al mese di novembre.

«Voglio ringraziare il presidente Mura e il dirigente Buluggiu per avermi dato l’opportunità di tornare in Italia», afferma il nuovo coach selargino, «entrambi hanno mostrato un grande senso d’appartenenza verso il club, e questa è la ragione principale che mi ha spinto ad accettare questa nuova sfida. Il tempo è pochissimo, si gioca tra soli due giorni, ma sono convinto che la squadra sia composta da ottime giocatrici che non meritano l’attuale posizione in classifica. Prometto il massimo impegno per cercare di migliorare».

