Dopo la vittoria contro la Cestistica Spezzina, la Nuova Icom Selargius torna in campo sabato 8 marzo, alle 16, al PalaVienna per il recupero della 18ª giornata della Serie A2 Femminile contro la Tecnoengineering Moncalieri. La partita, originariamente rinviata per gli impegni di Lea Favre con la nazionale svizzera, è fondamentale per consolidare il posto in zona playoff.

Moncalieri, che occupa l’undicesima posizione con 14 punti, arriva dalla sconfitta per 67-56 contro il Sanga Milano, ma ha recentemente battuto Empoli. La Nuova Icom, ottava con 18 punti, vuole riscattare la sconfitta subita all'andata (61-50).

Denise Pinna, playmaker della squadra, esprime grande fiducia dopo l'ultimo successo: «Vincere a La Spezia è stato un chiaro segnale della nostra forza. Questa vittoria ci dà motivazione per proseguire la lotta per i playoff» afferma. Inoltre, la giocatrice sottolinea l’importanza del sostegno dei tifosi, che l’hanno seguita anche in trasferta: «È stata una bella sorpresa vedere il supporto dei tifosi, che ci dà una carica in più».

Sotto la guida di coach Maslarinos, la squadra sta crescendo, come conferma Pinna: «Il suo impatto è evidente, ci ha dato una marcia in più sia tecnicamente che psicologicamente». Soddisfatta anche della propria stagione, dopo un anno di stop per impegni accademici, Pinna si sente in crescita e pronta a dare il massimo per la squadra: «Sono felice di come stanno andando le cose, ma l’obiettivo è continuare a migliorare».

Per il prossimo incontro, la playmaker è consapevole della difficoltà della sfida: «Moncalieri è una squadra tosta. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione, gestire l’intensità e non commettere errori, soprattutto in difesa».

Il recupero si gioca in concomitanza con le Final Eight di Coppa Italia: San Salvatore e Moncalieri non si sono qualificate, così come la Sardegna Marmi Cagliari, che ne approfitterà per tirare il fiato dopo l'ultima pesante sconfitta contro Broni.

