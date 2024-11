La Nuova Icom Selargius vuole dare una svolta positiva al suo inizio di stagione. Dopo 4 sconfitte e una sola vittoria nelle prime 5 gare disputate in A2 Femminile, le giallonere di Chimenti provano a cambiare registro nella difficile trasferta che sabato (ore 16) le vedrà di scena sul campo della Clv-Limonta Costa Masnaga, quarta forza del torneo con 4 vittorie e 2 sconfitte.

Le selargine ritrovano Favre, reduce dalle fatiche con la Nazionale svizzera nelle qualificazioni a Eurobasket, e tentano l'assalto all'arma bianca: «La nostra stagione è cominciata in salita», ammette la capitana della Nuova Icom Silvia Ceccarelli, «nelle scorse partite è stato difficile trovare fluidità in attacco e, allo stesso tempo, non siamo riuscite a essere solide in difesa, perdendo l’occasione di fare qualche punto in più in chiave classifica. Abbiamo avuto un paio di settimane per cercare di correggere il tiro e preparare la trasferta difficile che ci aspetta».

Costa Masnaga è una squadra di livello, con giocatrici pericolose dall’arco come Penz e interne con punti nelle mani, da Kaczmarczyk (ex Dinamo Sassari in A1) a Osazuwa e N’Guessan. Nel roster lombardo, inoltre, potrebbe trovare spazio anche l'isolana Giulia Olandi, che ha trovato l'esordio in A2 in occasione del match contro la Virtus Cagliari: «Sono solite mettere in campo molta energia», evidenzia, «sarà fondamentale farsi trovare pronte sin dal primo minuto. Anche se gli ultimi risultati sono stati deludenti, ho piena fiducia nelle mie compagne di squadra. Abbiamo voglia di riscatto e stiamo continuando a lavorare duramente giorno per giorno. Sabato sarà un’ottima occasione per provare finalmente a dire la nostra anche in questo campionato».

