Sassari smette di preoccuparsi per la salvezza e riprende a guardare alla parte sinistra della classifica. La vittoria su Trento 88-80 è importante sia per il valore dell'avversaria, sia per l'intensità fisica e mentale di un match che sembrava da playoff. La Dinamo ha dimostrato di avere carattere in un match vissuto fra break e contro break. Trento con un parziale di 20-4 è riuscita nella terza frazione a risalire dal -16 e portarsi avanti al 33', ma i biancoblù trascinati da Robinson (11 punti nell'ultimo quarto) hanno sprintato definitivamente.

La squadra è stata guidata da Giacomo Baioni (l'head coach Piero Bucchi aveva la febbre ed è risultato positivo al Covid) mentre Trento era senza l'esterno americano Saunders.

In quintetto parte Diop, perché anche Mekowulu è reduce da un attacco influenzale. A spezzare l'equilibrio è Bendzius con la sua intelligenza e i suoi tiri: 11 punti nel 17-12 del 7'. Trento risponde con la potenza di Caroline e poi va al controsorpasso con Mezzanotte: 19-21.

Entra Mekowulu e mette una tripla, la difesa biancoblù chiude bene l'area e Kruslin in entrata segna il +7. Gli ospiti trovano buone percentuali da oltre l'arco e con un break da 11-0 e si riportano sopra: 31-32 al 16' su palla rubata di Flaccadori.

Coach Baioni ricostituisce il quintetto e il controbreak è da 13-0 con Diop che da sotto sbaglia riprende e segna il 44-35.

Nel secondo tempo Burnell ritorna ai suoi livelli, Bendzius e Robinson sono letali ed è +16 al 24'. Ma la Dolomiti è in giornata di tiro dall'arco e risale la corrente: 61-58 al 28' con due triple di Forray e l'entrata di Caroline. Pareggia con Reynolds e nell'ultimo quarto rimette il naso avanti (69-71). Il rientro di Diop e soprattutto quello di Robinson danno solidità al quintetto. Il play spacca la partita in due con le sue entrate a sinistra: 82-73 al 38'. È fatta.

I tabellini

Sassari: Logan 13, Robinson 22, Kruslin 8, Gandini ne, Devecchi, Treier 2, Chessa ne, Burnell 7, Bendzius 18, Mekowulu 7, Gentile 3, Diop 8. All. Baioni.

Trento: Bradford 10, Williams 11, Reynolds 13, Conti, Forray 8, Flaccadori 16, Mezzanotte 2, Dell'Anna ne, Ladurner 2, Caroline 18. All. Molin.

