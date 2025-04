Il poker di successi vale la permanenza in serie A. Con la vittoria di Pistoia per 86-63 la Dinamo si porta a +12 dai toscani e a +10 da Scafati che tra le cinque partite rimaste deve affrontare ancora Brescia, Virtus Bologna e Milano. Manca insomma solo il conforto della matematica, ma ormai è fatta.

Primo tempo in equilibrio, terzo quarto con break di 12-0 propiziato da Bendzius e Bibbins che hanno spaccato la gara: 33 punti in coppia.

Cronaca- Inizio bruttino: segna solo Vincini, i compagni fanno 0/7 mentre Forres infila due triple: 8-2 per Pistoia. Il play Bibbins aumenta i giri, i cambi Cappelletti e Thomas danno la scossa e la Dinamo schizza avanti: 13-18' al 9'.

Nel secondo quarto c'è Renfro ma Paschall pesa 30 chili in più e domina in area: 19-20 al 13'. Due triple di Allen gasano i toscani che vanno a +5. Sassari tira malissimo dall'arco (1/10) ma si riavvicina trascinata da Bibbins. Hanno già due falli Thomas e Vincini, ma coi tre play in campo la squadra va comunque e proprio Bibbins dalla lunetta riporta avanti il Banco nonostante le orrende percentuali dall'arco: 1/11. Bendizus si ricorda di essere un tiratore e mette due triple.

Dopo l'intervallo l'ala lituana fa ancora canestro e insieme a Bibbins costruisce la prima fuga: 32-46 al 24'. Il vantaggio tocca anche il +15 col contropiede di Tambone.

La gara è saldamente nelle mani biancoblù e la tripla di Fobbs dà il +21 con Pistoia ormai sfilacciata. C'è anche il tempo di assistere a una tripla del giovane Trucchetti.

