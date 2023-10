«Abbiamo voglia di riscattarci dopo la partita non buona in difesa contro Napoli», ha esordito il coach della squadra sassarese Piero Bucchi nel presentare la gara di domenica a Cremona (inizio alle 17.30) valida per la seconda giornata.

Ha iniziato con una sconfitta ma più contenuta a Trento anche la formazione lombarda, ritornata in A sotto la guida dell'ex biancoblù Demis Cavina, sostituito due anni fa proprio da Bucchi.

«Sono convinto che domenica saremo più duri in difesa», ha detto il tecnico Bucchi che conta di recuperare l'ala greca Charalampopoulos dal problema fisico che gli ha fatto interrompere la preparazione a metà. Inoltre il nuovo americano McKinnie avrà una settimana piena di allenamento coi compagni. Non è poco per una Dinamo che ha iniziato la stagione senza due stranieri (è fermo anche Tyree) e senza l'ala Raspino.

