Arriva il giro di boa della regular season per la Confelici Carni Cagliari, che sabato (19.30) volerà in Abruzzo per affrontare il Pescara Basket 2.0 nell'ultimo turno d'andata.

Una gara sulla carta non troppo impegnativa per gli esperini, alle prese con la Cenerentola del torneo, vittoriosa in una sola occasione su 10 incontri disputati, e spesso superata con scarti nell'ordine dei 20 punti. Gli uomini di Manca, tuttavia, vogliono dimostrare di aver imparato a dovere la lezione del turno infrasettimanale di mercoledì, quando c'è voluto un supplementare per piegare un'altra formazione di bassa classifica come Mondragone.

I cagliaritani sono determinati a portare a 6 la loro striscia di vittorie consecutive e sperano in un passo falso dell'Amatori Pescara sul parquet di Vasto per staccare i rivali prendendosi la testa solitaria.

«Nell'ultimo turno Mondragone ci ha messo in difficoltà», afferma l’ala Alessandro Potì, «eravamo partiti bene, ma col passare dei minuti abbiamo perso un po’ di certezze a causa delle troppe palle perse e di alcuni rientri difensivi non perfetti. Siamo stati poi bravi a ricompattarci e riprendere la partita, ma questa sofferenza ci deve ricordare la necessità di stare sempre sul pezzo. Non possiamo permetterci alcun tipo di superficialità. La Serie B Interregionale è un campionato equilibrato, nel quale si possono incontrare brutte sorprese anche contro le squadre che lottano nelle ultime posizioni». La vetta è salva: «Ma il campionato è ancora lungo», aggiunge, «ci sono ancora tanti aspetti del nostro gioco su cui lavorare». E Pescara non va sottovalutata: «Sarà una partita difficile», conclude, «abbiamo cercato di prepararci al meglio nonostante i tempi ristretti».

