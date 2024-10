Pesante vittoria esterna della Confelici Carni Cagliari, che nel turno infrasettimanale della Serie B Interregionale espugna il parquet di Palestrina collezionando il secondo successo stagionale (84-68).

Prova di sostanza e carattere per gli uomini di Manca, che dopo una battaglia fisica durata oltre 30 minuti, sono volati via nell'ultimo quarto siglando un break decisivo di 30-15.

La vittoria granata porta tante firme: da Locci, costante e affidabile anche sotto pressione (19 punti), senza dimenticare le doppie-doppie di Maresca e Thiam, le triple di Potì e l'ottima regia di Cabriolu. Segnali più che confortanti da confermare domenica (17), quando a Monte Mixi sarà di scena L’Aquila.

La cronaca. Ancora orfana di Giordano, l’Esperia è partita con buon piglio, toccando subito il +4 con Thiam prima di incassare un break di 6-0 che ha lanciato Palestrina verso il primato alla prima sirena (23-19). Nonostante qualche palla persa di troppo, la Confelici è rimasta sul pezzo anche nella fase centrale, caratterizzata da lunghe fasi di incertezza (+3 prenestino al 20').

Altro piglio per gli uomini di Manca nel terzo quarto, con un break di 16-5 che è valso il ritorno (52-44). Guidata da Arnaut, Palestrina si è rifatta sotto minacciosa fino a sorpassare in avvio di ultima frazione. I cagliaritani, però, non hanno smarrito la lucidità: prima le triple di Potì, poi i canestri di Locci e Maresca hanno permesso di girare l’inerzia. La bomba dall'angolo di Cabriolu, infine, ha spaccato definitivamente il match, consegnando all'Esperia una vittoria di grande peso, che può consegnarla al novero delle big.

Palestrina-Esperia 68-84

Iobus Palestrina: Veljkovic 7, Busca 15, Rossi 12, Molinari, Ugolini 2, Arnaut 20, Cristofari, C. Maiolo ne, Pugliese, S. Maiolo 4, Mattarelli 8, Colagrossi. Allenatore Cecconi

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 5, Cabriolu 10, Potì 15, Villani ne, Thiam 14, Picciau 4, Locci 19, Maresca 10, Pili ne, Sanna 7. Allenatore F. Manca

Parziali: 23-19; 39-36; 53-54

© Riproduzione riservata