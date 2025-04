Missione compiuta. La Confelici Cagliari compie l'impresa sul campo della Vigor Matelica, capolista della Poule Gold, e conquista con pieno merito un posto nei playoff di B Interregionale.

A Castelraimondo va in scena una prestazione maiuscola dei rossoblù, che mettono insieme cuore, testa e qualità per dominare un match condotto dal primo all'ultimo minuto.

Nonostante il rientro di diversi titolari, Matelica non riesce a contenere l'energia e la precisione degli ospiti, che firmano la quinta vittoria negli ultimi sei incontri e blindano un prestigioso quinto posto in classifica. Ora per l'Esperia si apre la sfida contro la Carver Roma nei quarti di finale.

Il racconto della sfida

Dopo un avvio contratto (6-2 Matelica), l’Esperia ingrana e cambia ritmo: trascinata da un ispirato Maresca e da Thiam sotto canestro, vola sul +15 con una pallacanestro fluida e precisa. I marchigiani, in difficoltà difensiva, provano a mischiare le carte con la zona, ma riescono solo a limitare i danni prima dell’intervallo, chiuso sul -9 grazie al buzzer beater di Zanzottera.

Alla ripresa, sale in cattedra Giordano: l'argentino, rimasto a secco nel primo tempo, si scatena realizzando tutti i suoi 23 punti nella ripresa e rispondendo colpo su colpo ai tentativi di rimonta dei padroni di casa. Con i canestri di Rolli e Riccio la Vigor prova a restare agganciata, ma l'Esperia tiene saldo il timone chiudendo il terzo periodo sul +15.

Nel quarto periodo, un break di 7-0 firmato Dieng riaccende brevemente Matelica (-8), ma ci pensano Maresca, Locci e ancora Giordano a spegnere ogni velleità. Finale in controllo per gli ospiti, macchiato solo dall’infortunio alla caviglia di Potì a 2’ dalla sirena.

Matelica-Esperia 83-97

Vigor Matelica: Arnaldo 12, Pacini ne, Rolli 6, Panzini 3, Dieng 14, Morgillo 9, Ferretti, Mazzotti ne, Zanzottera 18, Riccio 14, Gaeta, Musci 7. Allenatore Trullo

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 7, Cabriolu 2, D’Elia, Giordano 23, Potì 16, Villani ne, Thiam 16, Picciau ne, Locci 11, Maresca 16, Pili ne, Sanna 6. Allenatore F. Manca

Parziali: 21-25; 46-55; 61-76

