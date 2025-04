Nessuno scossone nell'ultimo turno della Serie C Unica di basket maschile. Classifica confermata e tabellone playoff definito, con alcuni scontri di sicuro interesse, specie nella fascia centrale.

Chiude con un ruolino di marcia immacolato l'Innovyou Sennori, che si sbarazza facilmente del Cus Sassari sul campo amico di Sorso (85-58) guidata dai 23 punti di Cabras. Si congeda dalla stagione regolare con un sorriso anche l'Olimpia Cagliari, già certa da tempo del secondo posto in classifica. A Monte Mixi, gli uomini di Zucca non fanno sconti alla Coral Alghero, battuta con un netto 81-55 (20 punti per Jacopo Corsi).

Al terzo posto si conferma Il Veliero Calasetta, vittorioso senza patemi al PalAversano contro il fanalino di coda Dinamo B (97-69), anche grazie alla miglior prova stagionale di Graaf, a referto con 25 punti. Per i giovani sassaresi, invece, non è bastata la buona prova di Giua (21).

Successo in rimonta per la Ferrini Pisano Arredamenti, che parte male contro la Torres al PalaSant'Elena (-10 nel primo quarto), ma poi chiude in crescendo nonostante l'assenza di Salone e vince per 84-81. Decisiva, come spesso accade, la coppia Graviano-Pedrazzini, a segno con 34 punti complessivi.

Non sfrutta "l'assist" dei cugini, infine, l'Antonianum, che resta fuori dai playoff a causa della sconfitta interna contro la Sirius Nuoro (79-71).

Questo il tabellone playoff:

Sennori (1) - Torres (8)

Olimpia (2) - Sant'Orsola (7)

Calasetta (3) - Nuoro (6)

Ferrini (4) - Coral (5)



Calasetta-Dinamo B 97-69

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Amadori 9, Russo 27, Baghino, S. Zucca 13, Graaf 25, Amoruso 11, Rombi ne, Ancillotti, Penoni 2, Mattana, Mpeck 10. Allenatore Frisolone

Dinamo Sassari B: Macciocu 3, Marongiu 7, Giua 21, Patrick 2, Pitirra 17, Motroni 2, Luciano 9, Calzaghe, De Rosas 2, Cubeddu 6. Allenatore Mura

Parziali: 24-15; 52-31; 70-51

Sennori-Cus Sassari 85-58

Innovyou Sennori: Cordedda 9, Puggioni 5, Spano 2, Merella 5, Mat. Cabras 23, Werlich 8, Marreu 3, Tola 15, Pisano 6, S. Piras 2, Hubalek 5, Mar. Cabras 2. Allenatore G. Piras

Cus Sassari: Onali 3, Dongu 6, Chessa 11, Ruiu, Piras 13, Idini 13, Vargiu, Canu 2, Gaio 3, Demartis 7. Allenatore Sassu

Parziali: 19-10; 42-23; 59-43

Ferrini-Torres 84-81

Pisano Arredamenti Quartu: Podda 2, Puddu ne, Pedrazzini 20, Graviano 14, Murru ne, Saba 7, Gambella ne, Fois 9, Fancello 13, Dessì ne, Salone ne, Marras 19. Allenatore Fioretto

Sef Torres: Trucchetti 28, S. Casu 2, Raffo 8, Angius 10, Giordo ne, M. Piredda, S. Piredda 8, Panai 2, E. Casu 23, Pazzola ne. Allenatore Carlini

Parziali. 20-30; 40-44; 68-62

Olimpia-Coral 81-55

Olimpia Cagliari: Cossu 2, Tocco 11, Chessa 5, Serra 9, Corsi 18, D'Elia 15, Scanu ne, Pala 2, Pili 10, Terrosu 9. Allenatore Zucca

Coral Alghero: Cesaraccio 3, Tilloca 2, Sahud 12, Fumanti 1, Musso 11, Manunza 4, Ibba 2, Cherchi 8, Scalise 7, Busi 5. Allenatore Longano

Parziali: 22-15; 45-27; 63-45

Antonianum-Nuoro 71-79

Antonianum Quartu: E. Piras 16, G. Piras 19, Putignano 16, Ruggeri, Tiragallo 2, Biggio 4, Cogoni ne, Jordan 12, Locci, Napoli ne, Medda ne, Carrucciu 2. Allenatore Atella

Sirius Nuoro: Mariani 18, Canu 22, Cecchin 5, Zidda, Spina 2, E. Puddu 16, Doglio 12, Seddone ne, Assui 4. Allenatore M. Puddu

Parziali: 13-22; 35-42; 55-63

Classifica: Sennori 40, Olimpia 32, Calasetta e Ferrini 24, Coral e Nuoro 20, Sant'Orsola 16, Torres 14, Antonianum e Cus Sassari 12, Dinamo B 2.

