Due nomi per rinforzare la batteria dei lunghi. Dopo l'annuncio del nuovo play (l'argentino Marco Giordano, sbarcato nei giorni scorsi a Cagliari), l'Esperia annuncia anche gli ultimi due tasselli che faranno parte del roster per la prossima Serie B Interregionale: Gianmarco Angius e Nicola Manca.

Classe '88, centro, Angius ha fatto parte del roster anche nella scorsa annata, dando una mano sostanziosa negli allenamenti. Un impegno costante premiato da coach Manca con due apparizioni sul parquet nei match contro Teramo e Pesaro.

È un ritorno, invece, quello di Nicola Manca, ala/pivot del 2000 che aveva fatto parte della formazione esperina in occasione del doppio salto dalla C regionale alla B Interregionale (7,6 punti di media due stagioni fa in C Gold). Lo scorso anno ha vissuto un'avventura oltre Tirreno indossando la canotta del Concordia Schio.

