La Nuova Icom Selargius vuole iniziare una nuova stagione. Sabato (16.30) la squadra giallonera riceve al PalaVienna la Cestistica Spezzina dell’ex Marta Granzotto, sesta forza del campionato con 8 punti. Sei in più delle giallonere, provano a voltar pagina col nuovo corso guidato da coach Vasilis Maslarinos. Il tecnico greco, sbarcato in Sardegna mercoledì sera al posto di Jonata Chimenti, proverà a incidere dopo soli due allenamenti con la nuova squadra.

«Sono molto contenta dell’impatto del nuovo coach», dice l’ala/pivot Lea Favre, «il primo allenamento è stato intenso e caratterizzato dalla positività. Stiamo ricominciando dalle basi e ci stiamo concentrando sul fare bene le cose più semplici. Ci vorrà pazienza per vedere dei miglioramenti sul piano tecnico, ma sicuramente la reazione emotiva sarà forte. Avverto entusiasmo e positività da parte di tutti, e penso che sabato si vedrà in campo una squadra molto motivata».

La Spezia arriverà in Sardegna forte del 6° posto in classifica con 8 punti, frutto di 4 vittorie e 3 sconfitte. La formazione ligure è reduce dall’affermazione contro Salerno (64-57), e punta forte sul talento di Marta Granzotto, beniamina del PalaVienna per 3 stagioni tra il 2020 e il 2024. Dall’altra parte, invece, l’ex sarà proprio Favre, lo scorso anno autrice di un’ottima annata con la canotta bianconera: «Sono molto stimolata da questo confronto», dice la giocatrice svizzera. Non vedo l’ora di ritrovare coach Corsolini e le mie vecchie compagne. A La Spezia ho trascorso un anno molto positivo, ma il mio lato competitivo vuole ovviamente cercare di vincere in maniera particolare questa gara. Credo che se ognuna di noi darà il massimo potremo toglierci delle soddisfazioni».

