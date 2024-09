Quaranta minuti più che interessanti al cospetto di una delle migliori squadre della B Interregionale. L'Esperia Cagliari archivia con il segno positivo lo scrimmage giocato questo pomeriggio al PalaPoggetti di Cecina contro la formazione locale, che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in Serie B.

Il punteggio finale dice 55-54 in favore dei toscani dopo una gara sempre equilibratissima: inizio a tinte granata (15-9 dopo i primi 10 minuti), poi un lunghissimo punto a punto che si è protratto fino alla sirena finale. Tante le indicazioni positive per coach Manca, che ha dovuto fare a meno di elementi importanti come Potì, Giordano e Cabriolu. I tre, però, potrebbero rientrare in tempo già per l'esordio nel torneo di B Interregionale, fissato per sabato prossimo a Roma contro la San Paolo Ostiense.

«Siamo andati molto bene, forse anche meglio del previsto», commenta coach Manca, «ci siamo confrontati con una squadra molto forte, che all'ossatura dello scorso anno ha aggiunto un giocatore di livello come Saccaggi, lo scorso anno promosso in A2 con Livorno. Nonostante ciò, e nonostante la situazione di emergenza sotto il profilo degli assenti, sono arrivate tante risposte positive. Abbiamo tenuto molto bene fisicamente e l'inserimento di Maresca (uno dei due nuovi innesti, ndr) è stato eccellente. Torniamo a Cagliari molto contenti».

