Partirà stasera il lungo weekend cestistico regionale di basket. In Serie B Femminile il via alle due serie di semifinale playoff.

Serie B Femminile. Si parte stasera con le semifinali. La corazzata Virtus Cagliari, che nei quarti si è sbarazzata di Su Planu, attende la visita del San Salvatore, che ha passato il turno a spese della Mercede Alghero. Domani, invece, il Cus Cagliari, che ha eliminato Elmas nel primo turno, ospita l’Antonianum Quartu, vincente contro Astro. Il quadro completo delle gare. Playoff. Semifinali (gara 1): Virtus Cagliari-San Salvatore, stasera ore 19; Cus Cagliari-Antonianum Quartu, domani ore 18. Playout. 2° di andata: Nulvi-Basket Quartu, domani ore 17.

Divisione Regionale 1. Da domani il via a gara 2 dei quarti di finale playoff. Klass Coral e Carbonia, dopo la vittoria in trasferta dello scorso fine settimana, potrebbero accedere in semifinale sfruttando il campo amico. Per La Casa del Sorriso e San Salvatore, invece, il passaggio del turno dipenderà dall’esito delle trasferte sui campi di San Sperate e Genneruxi. Il programma completo. Playoff. Quarti di Finale (gara 2): San Sperate-La Casa del Sorriso Su Planu, domenica ore 20.30 (0-1); Genneruxi-San Salvatore, domani ore 20 (0-1); Klass Coral Alghero-Atletico Cagliari, domani ore 18 (1-0); Carbonia-Demones Ozieri, domani ore 18.30 (1-0). Playout. 2° giornata di Andata: Iglesias-Oristano Basket, domani ore 18.30; Astro-Terralba, domenica ore 19.30.

Divisione Regionale 2. Nei gironi meridionali si decreteranno le ultime due semifinaliste (già qualificate Mogoro e Jolly Dolianova). Nel weekend il via anche alla fase playout. Al Nord ultima giornata di regular season. Sud. Playoff. Quarti di Finale (gara 3): Spirito Sportivo-Sinnai, domani ore 21.30 (1-1); Carloforte-Poetto Gruppo Ena, domani ore 19 (1-1). Playout. 1° Giornata: Genneruxi-Serramanna 57-54; Marrubiu-Primavera, stasera ore 21.30; Azzurra Oristano-Assemini, domani ore 19; Carbonia-Beta (rinv.). Nord. 11° e ultima giornata di ritorno: New Basket Ploaghe-Santa Croce Olbia, domani ore 18.30; Sap Alghero-Pall. Nuoro, domani ore 19; Nulvi-Sennori, domani ore 19.30; Sant’Elene-CMB Porto Torres, domani ore 18.30; Arzachena-Basket 90 Masters, domenica ore 17.30. Riposa Aurea Sassari.

