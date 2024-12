Riconoscimenti e applausi per Bruno Falchi, presidente della squadra di basket in carrozzina Asinara Waves Porto Torres e alla stessa società sportiva. Dal Comitato italiano paralimpico Sardegna sono arrivati i giusti onori a coloro che si sono distinti rispettivamente nelle stagioni sportive 2021 e 2023.

Premio Stella di bronzo per merito sportivo paralimpico alla squadra Asinara Waves Porto Torres, che attualmente milita nel campionato di Serie A di basket in carrozzina, per gli alti livelli raggiunti, un traguardo maturato in un contesto positivo in cui gli atleti hanno dato sempre il massimo.

Anche Bruno Falchi si aggiudica il premio Stella di bronzo per merito sportivo paralimpico assegnato nel 2020, ma consegnato solo ora a seguito del periodo di pandemia. Un tributo alla lunga carriera con l’ex Asd Gruppo sportivo disabili, attualmente rinominata Asinara Waves Porto Torres. Un’avventura iniziata nel 1997 con promozioni e titoli che hanno permesso alla società di raggiungere importanti obiettivi sotto la guida di Falchi. I premi sono stati consegnati sabato scorso, al Palamura di Porto Torres, dalle mani di Paolo Poddighe presidente del Cip Sardegna.

© Riproduzione riservata