Le magnifiche sette vittorie confermano che nel girone B la Dinamo Lab non ha rivali. Al PalaSerradimigni la squadra sassarese apre il 2024 con la vittoria su Firenze per 71-48. Spanu e compagni si confermano in vetta a punteggio pieno nel girone B della massima serie di basket in carrozzina.

La formazione allenata da Foden è partita subito forte (10-2) e ha controllato i tentativi di rimonta dei toscani. Già al riposo il vantaggio era consistente: 38-22.

Nel terzo quarto lo strappo definitivo si è consumato negli ultimi minuti con lo scatenato Esteche a segnare e servire i compagni per il +26.

Da segnalare nell'ultima frazione i 6 punti del giovanissimo Uras.

Tabellino Dinamo Lab: Cegil 2, Esteche 13, Hansson 6, Spanu 9, Lindblom 12, Diene, Bellers 13, Uras 6, Quaranta, McIntyre 4, Ghione 6. All. Foden.

