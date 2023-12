Raduno insieme per la nazionale maggiore di pallacanestro in carrozzina e la nuova nazionale Under 22. L'appuntamento è dal 17 al 23 dicembre presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

Ben quattro giocatori della Dinamo Lab tra gli atleti convocati dallo staff tecnico di coach Carlo Di Giusto.

Per la Nazionale maggiore sono stati richiamati il capitano della squadra sassarese Claudio Spanu ed Enrico Ghione, punti di forza della Dinamo Lab capolista del girone B della serie A.

Nella neonata Under 22 chiamata in azzurro per Cristiano Uras e Andrea Asproni che fanno parte della D Junior Team, la squadra giovanile della Dinamo Lab.

Il gruppo azzurro si ritroverà a Tirrenia nella serata di domenica 17 dicembre, poi due allenamenti al giorno fino allo sciogliete le righe del 23 dicembre.

Per la Nazionale maggiore il prossimo grande obiettivo è il Torneo di Qualificazione per le Paralimpiadi di Parigi, in programma ad Antibes (in Francia) dal prossimo 10 aprile.

