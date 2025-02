La Dinamo Banco di Sardegna Sassari gioca d'anticipo e rinnova per la stagione 2025-2026 il contratto con coach Mathew Foden alla guida della Dinamo Lab che partecipa alla Serie A di basket in carrozzina. Arrivato due estati fa a Sassari, il tecnico inglese ha raggiunto una finale di Coppa Italia (persa a Porto Torres contro Santo Stefano) e una semifinale, due semifinali Scudetto (perse con i campioni d’Italia di Cantù) e una finalissima di Eurocup in Turchia dove al termine di una bellissima partita ha ceduto ai tedeschi dell’Hannover.

Coach Foden ha dichiarato: «Prima di arrivare a Sassari, il club mi aveva prospettato di sviluppare il progetto per diventare una delle migliori realtà in Italia e in Europa nel giro di qualche anno. Da quando ho iniziato a lavorare a stretto contatto con il presidente e il nostro staff di squadra, pezzo per pezzo stiamo assemblando dentro e fuori dal campo un ambiente molto professionale per riuscire a progredire ed eccellere, riuscendo a raggiungere risultati nel breve e nel lungo. C’è ancora molto lavoro da fare, ma sono orgoglioso di poterne fare parte».

Gianmario Dettori, vicepresidente della Dinamo e fautore del progetto Dinamo Lab esprime soddisfazione: «Foden è una persona che incarna i valori e lo spirito Dinamo, è un coach molto preparato e meticoloso, sono sicuro che è l’uomo giusto per regalarci tante soddisfazioni anche in futuro».

© Riproduzione riservata