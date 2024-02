Sfida all'ora di pranzo che vale la semifinale scudetto di basket in carrozzina: la Dinamo Lab ospita domani al PalaSerradimigni il Montello Bergamo, con inizio alle 13.30.

La squadra sassarese ha vinto in trasferta all'andata 60-48, significa che va in semifinale sia in caso di vittoria con qualsiasi divario, sia in caso di sconfitta con scarto inferiore ai 12 punti.

Joakim Lindblom, uno dei giocatori più esperti della Dinamo Lab, afferma: «Dobbiamo credere in noi stessi, focalizzarci solo sul nostro lavoro. Bergamo è una buona squadra con giocatori di esperienza, nel match di andata nonostante qualche minuto di difficoltà abbiamo giocato una buona partita. Dobbiamo tenere fede a come abbiamo lavorato in questo periodo e far emergere le nostre qualità che è la cosa più importante».

Il tecnico Mathew Foden aggiunge: «Sarà importante l'approccio del match, iniziare senza tenere conto del vantaggio. Del resto, quando abbiamo perso è proprio perché abbiamo sbagliato l'approccio alla gara».

© Riproduzione riservata