Una sconfitta e una vittoria nella prima giornata dell'Eurocup 1 di basket in carrozzina in corso di svolgimento al PalaSerradimigni. La Dinamo Lab ha perso questa mattina il match contro i francesi di Hyèeres per 70-54 in una gara dove ha sempre inseguito. Nella formazione di Foden il migliore è risultato Mosler con 18 punti e 9 rimbalzi.

La squadra sassarese si è rifatta questo pomeriggio superando i tedeschi del Koln per 68-64 dopo una gara condotta a lungo ma con brivido finale, perché nonostante il +10 nell'ultimo quarto, il Colonia è riuscito a riavvicinarsi e ha sprecato l'azione del pareggio. Determinanti i canestri da sotto di Mosewr (22 punti) ma soprattutto le giocate di Esteche per sé (22 punti) e per Lindblom che a partire dalla metà del terzo quarto si è sbloccato e ha chiuso con 14 punti.

Domattina alle 9.30 sfida decisiva per l'accesso alle semifinali contro gli spagnoli del Gran Canaria, finora a punteggio pieno: hanno battuto il Koln 73-57 e Hyères 78-59.

