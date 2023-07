Colpo grosso sul mercato italiano: la Dinamo Lab Banco di Sardegna ha messo sotto contratto Enrico Ghione, giocatore che in nazionale ha appena svolto il ritiro col capitano della squadra sassarese Claudio Spanu. Punti 4.5, Ghione è stato in forze al Santo Stefano dal 2014 conquistando uno scudetto, due coppa Italia e qualche mese fa l’EuroCup 1 di basket in carrozzina.

Piemontese, Enrico Ghione ha 33 anni e ha fatto il salto nella massima serie di basket in carrozzina grazie al Santo Stefano, dove in nove stagioni ha conquistato tre trofei nazionali e uno continentale. Approda in Sardegna alla corte di coach Foden con la volontà di portare esperienza e solidità al club biancoblu in vista di una stagione di grandi sfide.

Intanto proseguono intanto le conferme del roster: oltre al capitano Claudio Spanu, Valerio Quaranta e l’argentino Alberto Esteche, il club sassarese ha prolungato il contratto dello svedese Joakin Lindblom, esterno classe 1992, pedina fondamentale nella passata stagione.

© Riproduzione riservata