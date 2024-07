Dopo la grande annata col terzo posto in campionato e la partecipazione a Coppa Italia ed EuroCup 2 la Dinamo Lab riparte da alcune certezze per una serie A di basket in carrozzina che non sarà più divisa in due gruppi ma avrà un girone unico da dieci squadre.

La società sassarese ha confermato il tecnico inglese Mathew Foden, che ha dichiarato: «Lo scorso anno abbiamo messo delle solide fondamenta al progetto che vogliamo continuare a costruire in questa stagione. Stiamo pensando attentamente a come migliorare questa squadra».

Nel segno della continuità pure la conferma del trittico di giocatori italiani: il capitano Claudio Spanu ed Enrico Ghione, compagni di squadra anche in nazionale, e Valerio Quaranta.

