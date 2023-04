Prima i francesi del Toulouse per 91-76, quindi in semifinale i britannici del London Titans per 78-50. Con due gare capolavoro in Turchia la Dinamo Lab conquista la finalissima dell'Eurocup 3 di basket in carrozzina. La squadra sassarese affronterà domattina alle 11.15 i quotatissimi tedeschi dell'Hannover che hanno vinto l'altro girone.

Davvero pregevole l'impennata della squadra sassarese allenata da Bisin e Foden. Nel girone della Final 8 che si sta disputando in Turchia i biancoblù hanno vinto la prima partita contro i campioni di svizzera del Pilatus Dragons per 64-44. Poi la sconfitta contro i padroni di casa dell'Izmir per 71-67 nonostante una grandissima rimonta.

La vittoria sul Toulouse ha consentito alla Dinamo Lab di giocarsi la semifinale contro il London Times. Spanu e compagni hanno giocato una partita perfetta impadronendosi subito del match e controllando senza ansie. MVP della gara l'argentino Esteche, grande protagonista il lungo olandese Op den Orth.

