Sul campo dei campioni in carica dell'Amicacci Giulianova va difeso il +20. Se domani sera alle 15.30 la Dinamo Lab vince o perde con scarto non superiore ai 19 punti chiude in testa il girone B della serie A di basket in carrozzina. E affronterà nei playoff scudetto la seconda del girone A che sarà una tra Briantea84 Cantù e Santo Stefano.

All'andata la squadra allenata da Mathew Foden si è imposta 63-43 dopo una prova autoritaria e di grande sostanza anche in difesa. Il coach dei biancoblù dice: «Nella sfida di andata abbiamo eseguito alla perfezione il piano partita e cercheremo di fare lo stesso questo weekend per restare imbattuti, nonostante le assenze di Cegil ed Esteche, che portano entrambi grande intensità al nostro gioco».

Il match contro i campioni d'Italia sarà anche l'antipasto per la Coppa Italia che nel prossimo fine settimana vedrà affrontarsi a Porto Torres Cantù-Giulianova e Dinamo Lab Sassari-Santo Stefano.

