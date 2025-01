L'Asinara Waves vola in vetta alla serie A di basket in carrozzina. La sconfitta del turno scorso contro la Briantea84 Cantù (64-75) è stata tramutata in vittoria a tavolino dal giudice sportivo. Porto Torres aggancia così a quota 20 i brianzoli e risulta prima perché ha vinto entrambi gli scontri diretti.

L'Asinara Waves ha richiesto un supplemento di referto agli arbitri della gara. È risultato inconfutabilmente che la squadra Briantea84 negli ultimi 4 minuti di gara ha schierato i 5 giocatori senza la presenza in campo di alcun giocatore eleggibile per la Nazionale Italiana, contravvenendo pertanto a quanto previsto dalle DOA S.S.2024/25.

Di conseguenza il giudice sportivo ha omologato la partita con il risultato di 20 a 0 a favore della società Asinara Waves di Porto Torres.

