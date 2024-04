Dal -1 al 38' al 55-66 finale in favore di Cantù. Gli ultimi due minuti sono fatali alla Dinamo Lab che viene battuta dai campioni d'Italia nella semifinale di Eurocup 2. La formazione di Foden giocherà quindi solo la finalina per il terzo posto.

Davvero un peccato l'esito dello scontro fra italiane al PalaSerradimigni. La gara infatti è stata equilibratissima per 38 minuti. Ancora una volta il migliore realizzatore è stato Bellers con 21 punti ai quali ha aggiunto 13 rimbalzi. Bene anche Lindblom con 16 punti e McIntyre 12.

In mattinata la Dinamo Lab aveva perso il match per il primato del girone 84-71 contro i francesi dello Hyeres. E il match sarà replicato domattina alle 10 ma con in palio il terzo posto. Invece per la conquista del trofeo Eurocup 2 si affronteranno alle 12.15 Cantù e i tedeschi dell'Hannover.

