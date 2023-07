Un nazionale olandese per tenere alte le ambizioni nel basket in carrozzina: la Dinamo Lab Banco di Sardegna ha messo sotto contratto il centro Mattijs Bellers. Classe 1992, punti 4.5, il nazionale olandese arriva in Sardegna con grandi motivazioni per il suo debutto nel campionato italiano.

Nato il 6 settembre 1992, Bellers vanta un buon curriculum europeo: nazionale olandese con cui ha disputato le Paralimpiadi di Rio nel 2016 e recentemente i Mondiali poi vinti dal team Usa. Ha giocato in Olanda, Germania e Francia, indossando le maglie di RBBL, BBC Munsterland e Red Dragon Saint-Avoid. Punti 4.5, Mattijs è un centro che ama attaccare il pitturato e predilige il gioco fronte canestro. Ottima arma tattica al servizio di coach Foden che lavorerà per portare il più possibile il gioco dentro l’area. Arriva in Sardegna dopo le ottime referenze dei suoi compagni di nazionale, Robin Poggenwish e Mendel Op den Orth, che lo scorso anno hanno giocato nella Dinamo Lab.

Mattijs Bellers ha detto: «Sono sicuro che sarà una grande avventura giocare nel campionato italiano per la prima volta: non vedo l’ora di iniziare e cimentarmi in questa nuova lega, per affrontare nuovi avversari e nuove sfide».

