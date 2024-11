Apre la sesta giornata della serie A di basket in carrozzina il derby sardo. Domani alle 15.30 la Dinamo Lab ospita al palazzetto di Sorso i cugini dell'Asinara Waves E-Ambiente.

Le due isolane arrivano allo scontro diretto dopo un inizio di stagione molto differente: la Dinamo Lab ha collezionato fin qui solo una vittoria, nella prima giornata contro la neo-promossa Padova, poi le assenze per gli impegni della nazionale di alcuni giocatori e per gli infortuni (soprattutto Ghione) ha fortemente limitato l'organico allenato da Foden che ha incassato quattro sconfitte di fila.

Sorprendente ma in positivo l'Asinara Porto Torres che è reduce dalla bella vittoria in volata sull’Amicacci Giulianova (terzo successo in cinque turni) e punta alla Final Four di Coppa Italia che si giocherà sul proprio parquet a fine febbraio.

© Riproduzione riservata