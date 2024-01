Nona Coppa Italia per la Briantea 84 Cantù che al palazzetto di Porto Torres ha vinto la finale della Final Four di basket in carrozzina. La formazione canturina ha sconfitto S. Stefano 73-67 con una grande prova di Carossino che ha segnato 27 punti.

Terzo posto per la Dinamo Lab. La squadra sassarese, che aveva perso in semifinale contro S. Stefano, ha superato l'Amicacci Giulianova 55-41.

Questa volta Claudio Spanu e compagni non si sono fatti sorprendere in avvio, anzi, hanno avuto una partenza sprint: 16-4. La formazione abruzzese si è riavvicinata al 36' (45-39) ma Diene e Spanu l'hanno chiusa.

Nel tabellino della Dinamo Lab da segnalare i 20 punti di Lindblom, i 12 di Diene e i 9 di Esteche.

