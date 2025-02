La Nuova Icom Selargius gioisce e respira l'aria dei playoff, la Sardegna Marmi Cagliari, invece, rimandare ancora l'appuntamento con la vittoria.

Nel 17° turno della Serie A2 Femminile di basket, a sorridere è unicamente la squadra giallonera, che con una prestazione di grande solidità è riuscita a espugnare Broni nello scontro diretto con vista sui playoff. In una gara segnata dal punteggio basso (49-48 il finale), Ceccarelli e compagne hanno avuto il merito di resistere con tenacia nei momenti di difficoltà per poi piazzare l'allungo decisivo nel finale. Il successo, secondo consecutivo dopo quello casaligo ottenuto a spese di Salerno, consente di rinsaldare la 7^ piazza in classifica: «È stata una grande vittoria», commenta l'allenatore Vasilis Maslarinos, «non abbiamo mai mollato. Siamo rimaste concentrate anche quando eravamo sotto di 10 punti all’inizio del quarto periodo. La difesa ha funzionato e questo fa la differenza in una vittoria. Faccio i complimenti alle ragazze, proseguiamo così».

Nulla da fare, invece, per la Virtus, che a Moncalieri è incappata nella seconda battuta d'arresto in fila (69-59) dopo essere stata tradita ancora una volta dalle percentuali deficitarie dal campo: «Moncalieri ha iniziato bene sfruttando qualche nostra disattenzione iniziale», commenta coach Fabrizio Staico, «le ragazze sono state brave a ritornare in partita, ma non ciniche nello sfruttare i loro passi falsi. Poi sono cominciati gli errori al tiro con percentuali davvero disarmanti».

Le cagliaritane restano nel vivo della zona playoff: 6° posto con 18 punti, proprio davanti al San Salvatore: «Guardiamo avanti, come sempre e vediamo di lavorare in vista della prossima gara contro Giussano. L’occasione per queste ragazze di rialzare la testa. Una sfida che sa di rivincita soprattutto per loro, considerate le ultime prestazioni. Ora da martedì prepariamo il match anche perché sabato in campo voglio vedere un gruppo arrabbiato e con il coltello tra i denti, che deve fare di tutto pur di conquistare i punti in palio», conclude.

